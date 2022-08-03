LEGO Мир Юрского периода: Легенда острова Нублар (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
8.62019, Lego Jurassic World: Legend of Isla Nublar
Мультсериалы, Приключения18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Анимационный сериал с персонажами конструктора LEGO Jurassic World. В центре сюжета ― специалист по поведению животных Оуэн Грейди и помощница управляющего парка Клэр Диринг, который постоянно сталкиваются с разнообразными проблемами ― от сбежавших динозавров до нерадивых туристов.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Приключения, Мультсериалы
КачествоSD
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
6.7 IMDb
- ЭДРежиссёр
Эндрю
Дункан
- ИХАктёр
Иэн
Хэнлин
- ДАктёр
Дирендра
- БМАктриса
Бритт
Маккиллип
- АПАктёр
Адриан
Петрив
- АЗАктёр
Алекс
Захара
- ЭКАктёр
Эндрю
Кавадас
- ББАктриса
Бетани
Браун
- НХАктёр
Николас
Холмс
- СПАктриса
Сабрина
Питре
- ДМСценарист
Дэвид
МакДермотт
- ДАСценарист
Джереми
Адамс
- АБСценарист
Адам
Бичен
- МССценарист
Мэйргрид
Скотт
- ДТПродюсер
Дженнифер
Твинер МакКэррон
- МСМонтажёр
Митчелл
Стуки
- СЭКомпозитор
Стеффан
Эндрюс