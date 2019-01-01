LEGO Мир Юрского периода: Легенда острова Нублар. Серия 5
Wink
Детям
LEGO Мир Юрского периода: Легенда острова Нублар
1-й сезон
5-я серия

LEGO Мир Юрского периода: Легенда острова Нублар (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.62019, Lego Jurassic World: Legend of Isla Nublar
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Анимационный сериал с персонажами конструктора LEGO Jurassic World. В центре сюжета ― специалист по поведению животных Оуэн Грейди и помощница управляющего парка Клэр Диринг, который постоянно сталкиваются с разнообразными проблемами ― от сбежавших динозавров до нерадивых туристов.

Сериал LEGO Мир Юрского периода: Легенда острова Нублар 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «LEGO Мир Юрского периода: Легенда острова Нублар»