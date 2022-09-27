Lego Friends: Девчонки на задании. Сезон 4. Сезон 1
Wink
Детям
Lego Friends: Девчонки на задании
4-й сезон
1-я серия

Lego Friends: Девчонки на задании (мультсериал, 2020) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

8.72020, LEGO Friends: Girls on a Mission
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Пять подружек выполняют опасное задание по спасению своего города.

Страна
Дания
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Lego Friends: Девчонки на задании»