LEGO Эльфы. Серия 2
Wink
Детям
LEGO Эльфы
1-й сезон
2-я серия

LEGO Эльфы (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2015, Lego Elves
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

После смерти любимой бабушки юная Эмили Джонс получает в память о ней старинный кулон, обладающий волшебной силой. Благодаря ему девочка попадает в сказочную страну Эльфендейл, где обитают феи и эльфы. Они становятся лучшими друзьями Эмили и открывают ей древние магические секреты.

Сериал LEGO Эльфы 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Дания
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг