LEGO Эльфы (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2015, Lego Elves
Мультсериалы6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
После смерти любимой бабушки юная Эмили Джонс получает в память о ней старинный кулон, обладающий волшебной силой. Благодаря ему девочка попадает в сказочную страну Эльфендейл, где обитают феи и эльфы. Они становятся лучшими друзьями Эмили и открывают ей древние магические секреты.
