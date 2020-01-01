9 класс. География (сериал, 2020) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

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На этом видеоуроке все желающие смогут изучить тему Легкая и пищевая промышленность. При помощи него учащиеся смогут узнать об основных проблемах пищевой и легкой промышленности. Учитель расскажет о трех отраслях, из которых они состоят, а также даст их краткую характеристику.



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