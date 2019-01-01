Легион. Сезон 3. Серия 1
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Легион (сериал, 2019) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

7.92019, Legion
Фантастика, Боевики18+

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Сюжет

Захватывающий сериал про культового героя комиксов. Дэвид Хэллер с детства страдает от навязчивых голосов и видений. Родители определяют парня в клинику, где ему ставят диагноз — шизофрения. Оттуда его похищают мутанты, которые объясняют Дэвиду, что он не псих, а носитель сверхспособностей.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Легион»