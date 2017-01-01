Легион. Сезон 1. Серия 4
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Легион (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.92017, Legion
Фантастика, Боевик18+

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О сериале

Захватывающий сериал про культового героя комиксов. Дэвид Хэллер с детства страдает от навязчивых голосов и видений. Родители определяют парня в клинику, где ему ставят диагноз — шизофрения. Оттуда его похищают мутанты, которые объясняют Дэвиду, что он не псих, а носитель сверхспособностей.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма, Триллер
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Легион»