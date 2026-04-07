WinkСериалыЛегенды и мифы1-й сезон34-я серия
8.82024, Легенды и мифы. Сезон 1. Серия 34
Документальный18+
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Легенды и мифы (сериал, 2024) сезон 1 серия 34 смотреть онлайн
О сериале
Документальный проект «Легенды и мифы».
Ведущий программы Александр Ингилевич отправляется в экспедиции, чтобы отыскать реальных прототипов героев легенд, мифов и сказок.
Глубокое погружение в разные исторические эпохи, элементы игрового кино, удивительные находки и сенсационные открытия.
Программа «Легенды и мифы» докажет — многое из того, что принято считать вымыслом, происходило на самом деле!