Легенды и мифы. Сезон 1. Серия 27
Wink
Сериалы
Легенды и мифы
1-й сезон
27-я серия
8.82024, Легенды и мифы. Сезон 1. Серия 27
Документальный18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Легенды и мифы (сериал, 2024) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн

О сериале

Документальный проект «Легенды и мифы».

Ведущий программы Александр Ингилевич отправляется в экспедиции, чтобы отыскать реальных прототипов героев легенд, мифов и сказок.

Глубокое погружение в разные исторические эпохи, элементы игрового кино, удивительные находки и сенсационные открытия.

Программа «Легенды и мифы» докажет — многое из того, что принято считать вымыслом, происходило на самом деле!

Страна
Россия
Жанр
Документальный

Рейтинг