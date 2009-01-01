Легенда об искателе (сериал, 2009) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
9.32009, Legend of the Seeker
Фэнтези, Боевик18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Ещe вчера юный Ричард Сайфер был всего лишь лесным проводником, а нынче ему выпал на долю тяжкий жребий Искателя Истины. Ему надлежит вступить с величайшим из черных магов трех королевств, безжалостным Даркеном Ралом, повелителем Д`Хары, в смертельную схватку…
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Драма, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb
- МБРежиссёр
Марк
Бисли
- МХРежиссёр
Майкл
Херст
- ДБРежиссёр
Джонатан
Бру
- КХАктёр
Крэйг
Хорнер
- Актриса
Бриджет
Риган
- БСАктёр
Брюс
Спенс
- КПАктёр
Крэйг
Паркер
- ТБАктриса
Табретт
Бетелл
- КДАктёр
Кевин
Дж. Уилсон
- ДКАктриса
Даниэль
Кормак
- ЭБАктриса
Элизабет
Блэкмор
- Актёр
Бен
Френшам
- УМАктёр
Уильям
Морган Шеппард
- ЭМСценарист
Эрин
Мехер
- КРСценарист
Кэй
Рейндл
- КБПродюсер
Кеннет
Биллер
- Продюсер
Джошуа
Донен
- ННПродюсер
Нед
Нолл
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ВААктриса дубляжа
Валентина
Абрамова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ДХХудожница
Джейн
Холлэнд
- РГХудожник
Роберт
Гиллис
- ДДОператор
Дональд
Дункан
- АМОператор
Аарон
Мортон
- ДЛКомпозитор
Джозеф
ЛоДука