Легенда об искателе. Сезон 1. Серия 22
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Легенда об искателе (сериал, 2008) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

9.32008, Legend of the Seeker
Фэнтези, Боевики18+

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Сюжет

Ещe вчера юный Ричард Сайфер был всего лишь лесным проводником, а нынче ему выпал на долю тяжкий жребий Искателя Истины. Ему надлежит вступить с величайшим из черных магов трех королевств, безжалостным Даркеном Ралом, повелителем Д`Хары, в смертельную схватку…

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Легенда об искателе»

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