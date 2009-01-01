Легенда об искателе (сериал, 2009) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

Ричард, Кейлин и Зедд не только обретают новых друзей, готовых сражаться со злодеями до самого конца. Также они встретят на своeм пути и тех, кто готов служить силам зла. Как будут разворачиваться дальнейшие события? Чем закончится борьба сил добра и сил зла и закончится ли она вообще?



Сериал Легенда об искателе 2 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.