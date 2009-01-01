WinkДетямЛегенда об Энио1-й сезон5-я серия
Легенда об Энио (мультсериал, 2009) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2009, Legend of Enyo
Мультсериалы6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Есть где-то в параллельном мире Земля с причудливыми лесами, пустынями и джунглями. Странная эта планета находится в глубоком кризисе, и жизнь ее обитателей трудна и опасна. Но есть для них надежда: согласно старинному преданию, существует Тайная Долина, где всегда тихая погода, и в изобилии есть пища и чистая вода. Двенадцатилетнему Энио предстоит нелегкая миссия: именно ему суждено спасти свое племя и помочь найти людям этот затерянный рай.
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СтранаАвстралия
ЖанрМультсериалы
Время24 мин / 00:24
Рейтинг
7.3 IMDb