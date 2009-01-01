Легенда об Энио. Серия 26
Детям
Легенда об Энио
1-й сезон
26-я серия

Легенда об Энио (мультсериал, 2009) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн

2009, Legend of Enyo
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Есть где-то в параллельном мире Земля с причудливыми лесами, пустынями и джунглями. Странная эта планета находится в глубоком кризисе, и жизнь ее обитателей трудна и опасна. Но есть для них надежда: согласно старинному преданию, существует Тайная Долина, где всегда тихая погода, и в изобилии есть пища и чистая вода. Двенадцатилетнему Энио предстоит нелегкая миссия: именно ему суждено спасти свое племя и помочь найти людям этот затерянный рай.

