Легенда об Энио (мультсериал, 2009) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Есть где-то в параллельном мире Земля с причудливыми лесами, пустынями и джунглями. Странная эта планета находится в глубоком кризисе, и жизнь ее обитателей трудна и опасна. Но есть для них надежда: согласно старинному преданию, существует Тайная Долина, где всегда тихая погода, и в изобилии есть пища и чистая вода. Двенадцатилетнему Энио предстоит нелегкая миссия: именно ему суждено спасти свое племя и помочь найти людям этот затерянный рай.

