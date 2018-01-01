Легенда о Зорро (1991). Серия 6
Wink
Детям
Легенда о Зорро (1991)
1-й сезон
6-я серия

Легенда о Зорро (1991) (мультсериал, 1991) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

1991, Kaiketsu Zorro
Аниме, Мультсериалы12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Закончив учебу, Диего Вега возвращается на родину. По прибытии оказывается, что в власть в стране захватила армия. Диего не может с этим смириться и превращается в Зорро — защитника обиженных и угнетeнных.

Сериал Легенда о Зорро (1991) 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Япония, Италия, Швейцария
Жанр
Мультсериалы, Аниме
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb