WinkДетямЛегенда о Зорро (1991)1-й сезон21-я серия
Легенда о Зорро (1991) (мультсериал, 1991) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн
1991, Kaiketsu Zorro
Аниме, Мультсериалы12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Закончив учебу, Диего Вега возвращается на родину. По прибытии оказывается, что в власть в стране захватила армия. Диего не может с этим смириться и превращается в Зорро — защитника обиженных и угнетeнных.
СтранаШвейцария, Япония, Италия
ЖанрМультсериалы, Аниме
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb