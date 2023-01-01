WinkДетямЛегенда о Зорро (1991)1-й сезон14-я серия
Легенда о Зорро (1991) (мультсериал, 1991) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн
1991, Kaiketsu Zorro
Аниме, Мультсериалы12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Закончив учебу, Диего Вега возвращается на родину. По прибытии оказывается, что в власть в стране захватила армия. Диего не может с этим смириться и превращается в Зорро — защитника обиженных и угнетeнных.
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Информация
СтранаИталия, Япония, Швейцария
ЖанрыМультсериалы, Аниме
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb