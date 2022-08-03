Легенда о Спящей красавице (2003). Серия 4
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Детям
Легенда о Спящей красавице (2003)
1-й сезон
4-я серия

Легенда о Спящей красавице (2003) (мультсериал, 2003) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2003, The Legend of Sleeping Beauty
Мультсериалы12+

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О сериале

На рыцарском турнире, устроенном в честь рождения маленькой принцессы Киндры, появляется злая волшебница Майя. Эта колдунья наложила на младенца ужасное проклятие. Когда принцесса достигнет шестнадцатилетия, она случайно уколет себя веретеном и погрузится в вечный сон, вместе со всем королевством!

Страна
Италия
Жанр
Мультсериалы
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

4.1 IMDb