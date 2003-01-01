Легенда о Спящей красавице (2003). Серия 24
Wink
Детям
Легенда о Спящей красавице (2003)
1-й сезон
24-я серия

Легенда о Спящей красавице (2003) (мультсериал, 2003) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

2003, The Legend of Sleeping Beauty
Мультсериалы12+

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Сюжет

На рыцарском турнире, устроенном в честь рождения маленькой принцессы Киндры, появляется злая волшебница Майя. Эта колдунья наложила на младенца ужасное проклятие. Когда принцесса достигнет шестнадцатилетия, она случайно уколет себя веретеном и погрузится в вечный сон, вместе со всем королевством!

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Рейтинг

4.1 IMDb