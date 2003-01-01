Легенда о Спящей красавице (2003) (мультсериал, 2003) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

На рыцарском турнире, устроенном в честь рождения маленькой принцессы Киндры, появляется злая волшебница Майя. Эта колдунья наложила на младенца ужасное проклятие. Когда принцесса достигнет шестнадцатилетия, она случайно уколет себя веретеном и погрузится в вечный сон, вместе со всем королевством!



