Легенда о Белоснежке (1993) (мультсериал, 1993) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн
1993, Shirayuki hime no densetsu
Аниме, Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Вскоре после смерти жены Король Конрад решил вступить в брак ради своего единственного ребенка – красавицы Белоснежки. Однако Леди Кристэл, оказалась злой женщиной. Оставленная управлять королевством во время отсутствия мужа, она сразу показала весь свой эгоизм, жестокость и тщеславие.
