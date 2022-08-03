Легенда о Белом Ките (сериал, 1997) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Легенда о Белом Ките. Сезон 1. Серия 6
Легенда о Белом Ките
1-й сезон
6-я серия
7.81997, Hakugei densetsu
Фэнтези, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Японский аниме-сериал, основанный на романе Германа Мелвилла «Моби-Дик». Действие перенесено в будущее. Человечество освоило космос, и большие космические корабли стали не нужны. Их теперь называют «китами», а людей, которые разбирают заброшенные суда на запчасти — «китобоями». Одним из них стремится стать молодой искатель приключений Лакки Лак, мечтающий попасть в команду капитана лучшего «китобойного» корабля Ахава.

Страна
Япония
Жанр
Приключения, Фэнтези, Аниме
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

