Легенда о Белом Ките (сериал, 1997) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Японский аниме-сериал, основанный на романе Германа Мелвилла «Моби-Дик». Действие перенесено в будущее. Человечество освоило космос, и большие космические корабли стали не нужны. Их теперь называют «китами», а людей, которые разбирают заброшенные суда на запчасти — «китобоями». Одним из них стремится стать молодой искатель приключений Лакки Лак, мечтающий попасть в команду капитана лучшего «китобойного» корабля Ахава.

