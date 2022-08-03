Легенда о Белом Ките (сериал, 1997) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

7.81997, Hakugei densetsu
О сериале
Японский аниме-сериал, основанный на романе Германа Мелвилла «Моби-Дик». Действие перенесено в будущее. Человечество освоило космос, и большие космические корабли стали не нужны. Их теперь называют «китами», а людей, которые разбирают заброшенные суда на запчасти — «китобоями». Одним из них стремится стать молодой искатель приключений Лакки Лак, мечтающий попасть в команду капитана лучшего «китобойного» корабля Ахава.
СтранаЯпония
ЖанрПриключения, Фэнтези, Аниме
КачествоFull HD
Время24 мин / 00:24
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ОДРежиссёр
Осаму
Дэдзаки
- МКРежиссёр
Масааки
Кумагаи
- МРАктриса
Моника
Риал
- РМАктёр
Роб
Мангл
- ДГАктёр
Джон
Гремиллион
- ДМАктёр
Джордж
Мэнли
- ВМАктёр
Вик
Миньона
- ДБАктёр
Дэвид
Борн
- КПАктёр
Крис
Паттон
- ИГАктёр
Иллич
Гуардиола
- ДСАктёр
Джон
Свэйзи
- ЭЛАктёр
Эндрю
Лав
- ОДСценарист
Осаму
Дэдзаки
- АССценарист
Акио
Сугино
- ДЛПродюсер
Джон
Лэдфорд
- ЁСПродюсер
Ёсихиро
Симидзу
- СММонтажёр
Сэидзи
Морита
- ХТОператор
Хироката
Такахаси
- ХСОператор
Хисао
Сираи