Легенда о Белом Ките. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Легенда о Белом Ките
1-й сезон
2-я серия
7.81997, Hakugei densetsu
Фэнтези, Приключения18+

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Легенда о Белом Ките (сериал, 1997) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Японский аниме-сериал, основанный на романе Германа Мелвилла «Моби-Дик». Действие перенесено в будущее. Человечество освоило космос, и большие космические корабли стали не нужны. Их теперь называют «китами», а людей, которые разбирают заброшенные суда на запчасти — «китобоями». Одним из них стремится стать молодой искатель приключений Лакки Лак, мечтающий попасть в команду капитана лучшего «китобойного» корабля Ахава.

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Информация

Страна
Япония
Качество
Full HD
Жанры
Приключения, Фэнтези, Аниме

Рейтинг

7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Легенда о Белом Ките»

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