Легенда о Белом Ките (сериал, 1997) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Японский аниме-сериал, основанный на романе Германа Мелвилла «Моби-Дик». Действие перенесено в будущее. Человечество освоило космос, и большие космические корабли стали не нужны. Их теперь на�зывают «китами», а людей, которые разбирают заброшенные суда на запчасти — «китобоями». Одним из них стремится стать молодой искатель приключений Лакки Лак, мечтающий попасть в команду капитана лучшего «китобойного» корабля Ахава.



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