Легенда Феррари (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Легенда Феррари
1-й сезон
7-я серия

8.02019, Легенда Феррари. Серия 7
Исторический, Детектив18+

О сериале

Эль Феррари — поэтесса, вхожая в семью барона Врангеля. Она же — тайный агент, готовящая на него покушение. Но смерть главнокомандующего не входит в планы журналиста Эрмлера, завербованного британской разведкой. Противники должны сделать выбор — долг или страсть.

Россия
Исторический, Детектив
48 мин / 00:48

6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb

