Легенда Феррари (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Эль Феррари — поэтесса, вхожая в семью барона Врангеля. Она же — тайный агент, готовящая на него покушение. Но смерть главнокомандующего не входит в планы журналиста Эрмлера, завербованного британской разведкой. Противники должны сделать выбор — долг или страсть.

