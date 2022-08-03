Ледяное мужество. Серия 1
Wink
Сериалы
Ледяное мужество
1-й сезон
1-я серия
8.42022, Ice Cold Courage
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

Ледяное мужество (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Спортсмены-экстремалы, альпинисты и бесстрашные исследователи отправляются проверить себя на прочность на опасных просторах Антарктики, где им предстоит встретиться с непроходимыми ледяными пустошами, лавинами, полярными медведями и огромными колониями пингвинов. Почувствуйте себя сноубордистом, лыжником или скалолазом, наблюдая за невымышленными приключениями героев документального сериала.

Страна
Австралия
Жанр
Документальный
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг