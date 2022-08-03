Ледяное мужество (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыЛедяное мужество1-й сезон1-я серия
8.42022, Ice Cold Courage
Документальный18+
Спортсмены-экстремалы, альпинисты и бесстрашные исследователи отправляются проверить себя на прочность на опасных просторах Антарктики, где им предстоит встретиться с непроходимыми ледяными пустошами, лавинами, полярными медведями и огромными колониями пингвинов. Почувствуйте себя сноубордистом, лыжником или скалолазом, наблюдая за невымышленными приключениями героев документального сериала.