Ледяное мужество (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Спортсмены-экстремалы, альпинисты и бесстрашные исследователи отправляются проверить себя на прочность на опасных просторах Антарктики, где им предстоит встретиться с непроходимыми ледяными пустошами, лавинами, полярными медведями и огромными колониями пингвинов. Почувствуйте себя сноубордистом, лыжником или скалолазом, наблюдая за невымышленными приключениями героев документального сериала.

