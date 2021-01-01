Леди и «Дейл» (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Документальный мини-сериал про одну из самых странных афер 1970-х расскажет о предпринимательнице Элизабет Кармайкл, которая во время энергетического кризиса в США запатентовала трехколесный спорткар с низким расходом топлива. Проект получил финансирование, но вскоре женщина испарилась. Расследование раскрыло невероятные махинации, а главное — шокирующий для тех времен секрет Кармайкл.



Сериал Леди и «Дейл» 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.