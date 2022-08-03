Леди и «Дейл» (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Леди и «Дейл». Сезон 1. Серя 1
Леди и «Дейл»
1-й сезон
1-я серия
2021, The Lady and the Dale
Документальный18+

Документальный мини-сериал про одну из самых странных афер 1970-х расскажет о предпринимательнице Элизабет Кармайкл, которая во время энергетического кризиса в США запатентовала трехколесный спорткар с низким расходом топлива. Проект получил финансирование, но вскоре женщина испарилась. Расследование раскрыло невероятные махинации, а главное — шокирующий для тех времен секрет Кармайкл.

США
Документальный
53 мин / 00:53

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb