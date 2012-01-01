Ласточкино гнездо. Серия 3
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Ласточкино гнездо
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3-я серия

Ласточкино гнездо (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2012, Ласточкино гнездо. Серия 3
Мелодрамы6+

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Сюжет

Для шестнадцатилетней выпускницы школы Иды не было никого роднее и ближе, чем ее мама Светлана. Но внезапно вся жизнь Иды рушится: ее мама скоропостижно умирает и оставляет дочку на попечение своей недалекой и жестокой сестры. После смерти матери Ида твердо решает стать врачом, чтобы спасать людей.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ласточкино гнездо»

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