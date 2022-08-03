Ланцет (сериал, 2019) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Детектив о талантливом хирурге, который теряет возможность оперировать и начинает работать в отделе внутренних расследований. Илья – отличный кардиохирург, тяжелый характер которого окружающие терпят из-за выдающихся профессиональных навыков. Его блестящая карьера оказывается под угрозой после смерти жены: мало того, что сын винит отца в произошедшем, так еще у Ильи начинают дрожать руки, что, фактически, лишает его любимой профессии. Прежде чем он успевает окончательно уйти из медицины, ему предлагают заняться расследованием преступлений, совершенных сотрудниками больницы. Илья соглашается, надеясь докопаться до тайны смерти супруги. Смотрите сериал «Ланцет», в котором герой Павла Трубинера выводит своих коллег на чистую воду, онлайн в хорошем качестве на Wink.

