WinkСериалыФутбольная французская Лига 1Сезон 2021/22Ланс - Марсель
Футбольная французская Лига 1 (сериал, 2022) сезон 1 серия 65 смотреть онлайн
7.82022, Ланс - Марсель
Спорт, Футбол12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Франция – это хорошая кухня, любовь и, конечно же, футбол. Нас ожидают 20 интересных и самобытных команд, 38 зрелищных матчей, целый арсенал невероятно талантливых игроков. Лига 1 привлекательна для зрителей и по праву считается одной из самых сильных футбольных лиг Европы.
Сериал Ланс - Марсель 1 сезон 65 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.