Ладья. Сезон 1. Серия 8
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Ладья (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2019, The Rook
Фантастика, Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Главной героине сериала Мифанви Томас вдобавок к суперспособностям досталась амнезия: однажды проснувшись в парке среди трупов, она вынуждена самостоятельно выяснять, кто запустил цепь таинственных убийств. И это не так-то просто, когда находишься под прицелом секретной организации.

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Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ладья»