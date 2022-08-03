Ладья (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Главной героине сериала Мифанви Томас вдобавок к суперспособностям досталась амнезия: однажды проснувшись в парке среди трупов, она вынуждена самостоятельно выяснять, кто запустил цепь таинственных убийств. И это не так-то просто, когда находишься под прицелом секретной организации.

