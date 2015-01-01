Лабиринт. Сезон 1. Серия 3
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Лабиринт (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.62015, Labyrint
Детективы, Криминал18+

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Сюжет

В чешском лесу находят тело известного регионального политика, убитого в стиле средневековых пыток. Преступник тщательно спланировал преступление, чтобы создать эту стилизованную сцену. Работу следственной группы, которая принимается за расследование, усложняет серия новых убийств, шокирующих своей ритуальной жестокостью жителей всего региона и самих следователей. Попытки найти связь между убийствами и политической ситуацией в стране не приносят никакого результата, ведь дело уходит корнями в далёкое прошлое.

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Информация

Страна
Чехия
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Детективы

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