Квест (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2015, Квест. Сезон 1. Серия 8
Приключения, Триллер18+
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О сериале
Семеро незнакомых друг другу людей отравлены смертоносным ядом. Они вынуждены выполнять задания тайного общества для того, чтобы получить временное противоядие и остаться в живых. В борьбе за свои жизни они должны получить ответ на главный вопрос: кто же организовал смертельный квест...
СтранаЛатвия, Россия
ЖанрПриключения, Триллер
Время43 мин / 00:43
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