Wink
Сериалы
Квест
1-й сезон
8-я серия

Квест (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2015, Квест. Сезон 1. Серия 8
Приключения, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Семеро незнакомых друг другу людей отравлены смертоносным ядом. Они вынуждены выполнять задания тайного общества для того, чтобы получить временное противоядие и остаться в живых. В борьбе за свои жизни они должны получить ответ на главный вопрос: кто же организовал смертельный квест...

Страна
Латвия, Россия
Жанр
Приключения, Триллер
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.5 КиноПоиск