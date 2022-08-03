Семеро незнакомых друг другу людей отравлены смертоносным ядом. Они вынуждены выполнять задания тайного общества для того, чтобы получить временное противоядие и остаться в живых. В борьбе за свои жизни они должны получить ответ на главный вопрос: кто же организовал смертельный квест...

