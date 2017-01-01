Квартет. Сезон 1. Серия 5
Квартет (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.02017, Quartet
Драма18+

О сериале

Четыре прежде незнакомых человека встречаются зимой в курортной Кураидзаве. Все они - музыканты, им предстоит играть в одном квартете и снимать несколько месяцев на четверых один и дом, но на этом общее у четверки заканчивается. Маки Маки - ведущая скрипка. Женщина взрослая, резкая, быстрая на суждения и крепкое словцо. У неe семья в Токио, поэтому на съeмной квартире она появляется лишь по выходным. Судзуми Сэбуки - безработная виолончелистка. Ютака Иэмори - альтист. Молчаливый, но с секретами. Цукаса Бэппу - вторая скрипка и лидер квартета. Парень из музыкальной семьи, променявший инструмент на работу в пончиковом кафе. У каждого из квартета была мечта, и этой зимой будет возможность сделать шаг ей навстречу.

