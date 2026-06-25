Кузя. Путь к успеху. Сезон 1. Серия 9
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Кузя. Путь к успеху
1-й сезон
9-я серия
8.72026, Кузя. Путь к успеху. Сезон 1. Серия 9
Комедия18+

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Кузя. Путь к успеху (сериал, 2026) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

О сериале

Эдуард Кузьмин после громкого ухода из университета возвращается в родную Агаповку и неожиданно для себя становится главой местного колхоза. Благодаря своей непосредственности и нестандартному подходу он не только сохраняет хозяйство, но и выводит его на новый уровень. Однако в тени развивается интрига — антагонист пытается использовать Кузю в своих целях и разрушить колхоз ради продажи земли под строительство платной трассы. Сам Кузя, не подозревая о коварных планах, борется за родную Агаповку и продолжает идти своим путём. На личном фронте тоже всё непросто: за внимание Кузи соперничают соседка Верка и городская девушка Даша.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Кузя. Путь к успеху»