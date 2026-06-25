8.72026, Кузя. Путь к успеху. Сезон 1. Серия 1
Комедия18+
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Кузя. Путь к успеху (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Эдуард Кузьмин после громкого ухода из университета возвращается в родную Агаповку и неожиданно для себя становится главой местного колхоза. Благодаря своей непосредственности и нестандартному подходу он не только сохраняет хозяйство, но и выводит его на новый уровень. Однако в тени развивается интрига — антагонист пытается использовать Кузю в своих целях и разрушить колхоз ради продажи земли под строительство платной трассы. Сам Кузя, не подозревая о коварных планах, борется за родную Агаповку и продолжает идти своим путём. На личном фронте тоже всё непросто: за внимание Кузи соперничают соседка Верка и городская девушка Даша.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
- Режиссёр
Александр
Назаров
- ВГАктёр
Виталий
Гогунский
- Актёр
Анатолий
Кот
- НВАктриса
Ника
Вигель
- ДБАктёр
Денис
Бузин
- ЕКАктриса
Евгения
Капралова
- ЕШАктриса
Екатерина
Шмакова
- ВЕАктёр
Виталий
Евдокимов
- Актёр
Михаил
Коновалов
- ТСАктриса
Таня
Супова
- ЕССценарист
Евгений
Соболев
- АКСценарист
Антон
Колбасов
- Продюсер
Вячеслав
Дусмухаметов
- Продюсер
Тина
Канделаки
- БХПродюсер
Борис
Ханчалян
- МРПродюсер
Марина
Разумова
- СКПродюсер
Сергей
Косинский
- АВПродюсер
Аркадий
Водахов
- СЩПродюсер
Семён
Щербович-Вечер
- ЕСПродюсер
Евгений
Соболев
- АЛПродюсер
Андрей
Левин
- НЯХудожница
Наталья
Якименко
- ДЗМонтажёр
Денис
Зивьев
- НПОператор
Николай
Платонов