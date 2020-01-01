Курс биологии. Сезон 3. Серия 6
Wink
Сериалы
Курс биологии
3-й сезон
6-я серия
7.12020, A.P. Bio
Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Курс биологии (сериал, 2020) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Профессор Гарварда Джек Гриффин терпит крах на работе своей мечты и возвращается в родной штат Огайо, чтобы преподавать биологию в местной школе.

Сериал Курс биологии 3 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Курс биологии»