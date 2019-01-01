Кундалини-йога с Алексеем Меркуловым. Обрети счастье (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Кундалини-йога с Алексеем Меркуловым. Обрети счастье. Серия 4
Кундалини-йога с Алексеем Меркуловым. Обрети счастье
1-й сезон
4-я серия

ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Эксклюзивный проект от гуру кундалини-йоги — Алексея Меркулова. Занятия под руководством мастера проходят на берегу реки Ганг, на родине йоги — городе Ришикеш. Курс практик нацелен на приобретение гармонии с собой и чувства счастья. Хотите стать счастливыми? Окунитесь в мир кундалини-йоги вместе с Алексеем Меркуловым.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
52 мин / 00:52

