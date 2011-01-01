6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 8 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Эпоха Средних веков рассматривалась передовыми мыслителями нового времени как время мрачное, не давшее миру ничего: узкое религиозное мировоззрение, навязанное католической церковью препятствовало развитию науки и искусства. На сегодняшнем занятии мы постараемся оспорить это утверждение и доказать, что Средневековье, длившееся тысячу лет, оставило богатое культурное наследие для будущих поколений.



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