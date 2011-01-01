WinkДетям6 класс. Всеобщая историяКультура Западной ЕвропыКультура в Средние века
6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 8 серия 2 смотреть онлайн
7.32011, Культура в Средние века
Образовательные0+
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Сезоны и серии
Западная Европа IV-VIII вв.Восточная империя и арабыОбъединение романо-германской ЕвропыФеодальная система Западной ЕвропыСвященная Римская империя германской нации и развитие папского могуществаФормирование централизованных государств и изменение на политической карте ЕвропыСудьбы западно-славянских государствКультура Западной Европы
Сюжет
Эпоха Средних веков рассматривалась передовыми мыслителями нового времени как время мрачное, не давшее миру ничего: узкое религиозное мировоззрение, навязанное католической церковью препятствовало развитию науки и искусства. На сегодняшнем занятии мы постараемся оспорить это утверждение и доказать, что Средневековье, длившееся тысячу лет, оставило богатое культурное наследие для будущих поколений.
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