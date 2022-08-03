10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 8 серия 6 смотреть онлайн

Культура России XVII века
10 класс. История России
Россия в XVII веке
Культура России XVII века

10 класс. История России

Культура России XVII века
На уроке, посвященном теме Культура России XVII в., рассматриваются факторы, влияющие на культурное развитие России в XVII веке, влияние Запада на формирование этой сферы человеческой деятельности. Учащимся предлагается подробная информация о развитии литературы, архитектуры, живописи, светского театра этого периода.

