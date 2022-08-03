8 класс. История России (сериал, 2020) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

Культура России во второй половине XIX в. многогранная среда, в которой можно отдельно выделить музыку, театр и народное творчество. Российская музыка того времени представляла собой народные музыкальные традиции, использование тем былин, легенд, сказок, положенных на музыку, адаптированных под российского слушателя. Среди композиторов того времени можно выделить П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина и других. Российский театр того времени представлял собой вид искусства, с помощью которого можно было выразить любые идеи, причем эмоционально это окрасить. Известным драматургом второй половины XIX в. был А.Н. Островский, а одной из знаменитых актрис М.Н. Ермолова. Не угасла в это время искра русского народного творчества. Обо всем этом более подробно вы узнаете из данного урока.



