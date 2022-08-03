6 класс. История России (сериал, 2020) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн

На сегодняшнем занятии мы продолжим знакомство с культурой Московской Руси и поговорим о живописи и зодчестве, которые в этот период приобретают самобытные национальные черты.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

