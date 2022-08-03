8 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Культура личности и общества
Детям
8 класс. Обществознание
Сфера духовной культуры
Культура личности и общества

На данном уроке мы поговорим о понятии культурный человек. Мы выясним, какими качествами должен обладать человек, чтобы его считали культурным. Попытаемся понять, в чeм различие между культурным и бескультурным человеком.

Образовательные
8 мин / 00:08

