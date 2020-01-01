6 класс. История России (сериал, 2020) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

На сегодняшнем уроке вы познакомитесь с культурой Киевской Руси. В 988 году Владимир крестил Русь. Принятие христианства повлияло на развитие русской культуры, привело к возникновению новых культурных явлений, прежде всего появлению и распространению письменности.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!



Сериал Культура Киевской Руси 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.