WinkДетям6 класс. История РоссииДревнерусское государствоКультура Киевской Руси. Архитектура и искусство
6 класс. История России (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
7.02020, Культура Киевской Руси. Архитектура и искусство
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На сегодняшнем занятии вы познакомитесь с архитектурными памятниками Древней Руси.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
Сериал Культура Киевской Руси 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.