6 класс. История России (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Культура Киевской Руси. Архитектура и искусство
6 класс. История России
Древнерусское государство
Культура Киевской Руси. Архитектура и искусство

На сегодняшнем занятии вы познакомитесь с архитектурными памятниками Древней Руси.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

