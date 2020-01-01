Культура, искусство СССР в 1930-е гг.
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Россия в поисках перспектив (1917-1927 гг). Становление СССР
Культура, искусство СССР в 1930-е гг.

9 класс. История России (сериал, 2020) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн

6.82020, Культура, искусство СССР в 1930-е гг.
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Сюжет

Данный урок посвящен культуре и искусству СССР в 1930-е гг. Несмотря на тоталитарный контроль государства над всеми сферами культурного развития общества, искусство СССР 1930-х гг. не отставало от мировых тенденций того времени. Внедрение технологического прогресса, а также новые веяния с Запада способствовали расцвету литературы, музыки, театра и кино. В ходе сегодняшнего урока вы узнаете, какие факторы влияли на культуру СССР в 1930-х гг., что нового произошло в сфере образования, науки, живописи, архитектуры, литературы, музыки, театра и кино

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