9 класс. История России (сериал, 2020) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн

Сюжет

Данный урок посвящен культуре и искусству СССР в 1930-е гг. Несмотря на тоталитарный контроль государства над всеми сферами культурного развития общества, искусство СССР 1930-х гг. не отставало от мировых тенденций того времени. Внедрение технологического прогресса, а также новые веяния с Запада способствовали расцвету литературы, музыки, театра и кино. В ходе сегодняшнего урока вы узнаете, какие факторы влияли на культуру СССР в 1930-х гг., что нового произошло в сфере образования, науки, живописи, архитектуры, литературы, музыки, театра и кино



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