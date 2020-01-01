WinkДетям9 класс. История РоссииРоссия в поисках перспектив (1917-1927 гг). Становление СССРКультура и искусство России и СССР в 1920-е годы
9 класс. История России (сериал, 2020) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн
6.82020, Культура и искусство России и СССР в 1920-е годы
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Сюжет
Данный видеоурок предназначается для самостоятельного изучения темы Культура и искусство России и СССР в 1920-е годы. Из этой лекции все желающие смогут узнать о развитии культуры и искусства в первые десятилетия существования Советского союза. Учитель расскажет о политических и социальных и�зменениях, которые повлияли на развитие культуры.
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