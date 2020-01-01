Кулинарный поединок с Джейми Оливером (сериал, 2020) сезон 8 серия 1 смотреть онлайн

Кулинарный поединок с Джейми Оливером. Сезон 8. Серия 1
Кулинарный поединок с Джейми Оливером
8-й сезон
1-я серия

Кулинарный поединок с Джейми Оливером (сериал, 2020) сезон 8 серия 1

2020, Jamie and Jimmy's Food Fight Club
ТВ-шоу12+

О сериале

Джейми Оливер и Джимми Доэрти дружат со школьной скамьи. Оба всегда любили вкусно поесть. Теперь, когда они оба повзрослели и вернулись в родной Эссекс, они открыли небольшое кафе.

Сериал Кулинарный поединок с Джейми Оливером 8 сезон 1 серия

Страна
Великобритания
Жанр
ТВ-шоу
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb